В Сочи задержали неонацистов по делу Тесака

В Москве, Тюмени и Сочи 23 декабря задержали соратников неонациста Тесака, им предъявили обвинение в убийствах

Силовики задержали шестерых предполагаемых соратников неонациста Максима Марцинкевича (Тесака). Это Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявили обвинения в убийствах на почве национальной ненависти.

Дело завели по факту тяжких преступлений, совершенных в начале 2000-х годов. Среди них — убийства выходцев из Центральной Азии.

Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, а также неонацистскую агитационную атрибутику. При задержании бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление, однако сотрудники ФСБ России его остановили.

Как сообщили в пресс-службе СК России, доказать причастность задержанных удалось во время расследования убийства двух человек в апреле 2007 года вблизи подмосковского Королева. Видеозапись преступления летом того же года была опубликована в интернете.