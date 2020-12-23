В Сочи задержали неонацистов по делу Тесака

Краснодарский край, Вся Россия

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В Москве, Тюмени и Сочи 23 декабря задержали соратников неонациста Тесака, им предъявили обвинение в убийствах

Силовики задержали шестерых предполагаемых соратников неонациста Максима Марцинкевича (Тесака). Это Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявили обвинения в убийствах на почве национальной ненависти.

Дело завели по факту тяжких преступлений, совершенных в начале 2000-х годов. Среди них — убийства выходцев из Центральной Азии.

Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, а также неонацистскую агитационную атрибутику. При задержании бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление, однако сотрудники ФСБ России его остановили.

Как сообщили в пресс-службе СК России, доказать причастность задержанных удалось во время расследования убийства двух человек в апреле 2007 года вблизи подмосковского Королева. Видеозапись преступления летом того же года была опубликована в интернете.

Сам Максим Марцинкевич ранее давал признательные показания о том, что в 2002-2006 годах он вместе с другими членами националистических организаций убивали мигрантов. В сентябре этого года тело Марцинкевича нашли в СИЗО Челябинска. По версии следствия, Тесак совершил суицид.

Национализм Следственный комитет Сочи Убийство

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