Мэрия Краснодара презентовала проект бульвара в Прикубанском округе

Ранее власти краевого центра создали эскизный проект, который затем доработали вместе с жителями поселка Краснодарского. В зеленой зоне предусмотрены пешеходные дорожки: одна транзитная и вторая извилистая — для прогулок. Также на бульваре собираются сделать перголу, детскую и спортивную площадку, лавочки и деревянный настил с качелями.

Кроме того, в зеленой зоне планируют посадить злаковые растения, которые сейчас популярны как элемент садового дизайна, уточнили в пресс-службе городской мэрии. От дороги и частного сектора бульвар отделят живой изгородью.