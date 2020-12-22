Мэрия Краснодара презентовала проект бульвара в Прикубанском округе
22 декабря власти рассказали о плане благоустройства бульвара имени Кирилла Россинского в поселке Краснодарском
Ранее власти краевого центра создали эскизный проект, который затем доработали вместе с жителями поселка Краснодарского. В зеленой зоне предусмотрены пешеходные дорожки: одна транзитная и вторая извилистая — для прогулок. Также на бульваре собираются сделать перголу, детскую и спортивную площадку, лавочки и деревянный настил с качелями.
Кроме того, в зеленой зоне планируют посадить злаковые растения, которые сейчас популярны как элемент садового дизайна, уточнили в пресс-службе городской мэрии. От дороги и частного сектора бульвар отделят живой изгородью.
В администрации добавили, что бульвар Россинского внесли в список для голосования по отбору территорий для благоустройства на 2022 год. Само голосование пройдет 14 февраля 2021 года.
А здесь можно посмотреть зоны, которые краснодарцы выбрали в голосовании для реконструкции в 2021 году.
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