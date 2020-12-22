В Краснодаре «СберМаркет» начал доставлять товары из сети «О’кей» за 2 часа
Сервис доставки «СберМаркет» расширил количество магазинов-партнеров в Краснодаре
Теперь жители Краснодара могут заказывать товары из магазинов сети «О’кей». Продукты обещают доставлять в день заказа в удобный интервал времени.
Электронный каталог продукции, доступной к заказу через сайт и мобильное приложение «СберМаркета», будет включать более 17 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе — продукты категории ultra-fresh, бакалею, свежие фрукты и овощи, выпечку, кондитерские изделия, готовые блюда, напитки, детские товары и товары повседневного спроса. При этом все скидки и акции действуют.
С позиции выгоды:
Ранее пользователи приложения «СберМаркет» в Краснодаре могли заказывать товары из сетей METRO, ЛЕНТА, АШАН, «АГРОКОМПЛЕКС» и «ЮгОпт». Чтобы получить заказ уже через несколько часов, нужно указать адрес, выбрать ближайший доступный временной интервал и дождаться курьера. Среди опций доступна и бесконтактная доставка: курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата проводится онлайн.
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