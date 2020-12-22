Теперь жители Краснодара могут заказывать товары из магазинов сети «О’кей». Продукты обещают доставлять в день заказа в удобный интервал времени.

Электронный каталог продукции, доступной к заказу через сайт и мобильное приложение «СберМаркета», будет включать более 17 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе — продукты категории ultra-fresh, бакалею, свежие фрукты и овощи, выпечку, кондитерские изделия, готовые блюда, напитки, детские товары и товары повседневного спроса. При этом все скидки и акции действуют.