В Краснодаре «СберМаркет» начал доставлять товары из сети «О’кей» за 2 часа

Партнерский Краснодарский край

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Сервис доставки «СберМаркет» расширил количество магазинов-партнеров в Краснодаре

Теперь жители Краснодара могут заказывать товары из магазинов сети «О’кей». Продукты обещают доставлять в день заказа в удобный интервал времени.

Электронный каталог продукции, доступной к заказу через сайт и мобильное приложение «СберМаркета», будет включать более 17 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе — продукты категории ultra-fresh, бакалею, свежие фрукты и овощи, выпечку, кондитерские изделия, готовые блюда, напитки, детские товары и товары повседневного спроса. При этом все скидки и акции действуют.

С позиции выгоды:

Ранее пользователи приложения «СберМаркет» в Краснодаре могли заказывать товары из сетей METRO, ЛЕНТА, АШАН, «АГРОКОМПЛЕКС» и «ЮгОпт». Чтобы получить заказ уже через несколько часов, нужно указать адрес, выбрать ближайший доступный временной интервал и дождаться курьера. Среди опций доступна и бесконтактная доставка: курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата проводится онлайн.

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