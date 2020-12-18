В краснодарском Сбере открылась кофейня
СберБанк и компания Dim Coffee открыли точку кофе в офисе банка на улице Красноармейской, 34
Теперь клиенты могут совместить полезное с приятным, выпив кофе прямо в отделении банка. Это первый подобный опыт в Краснодаре, впоследствии точки кофе появятся и в других филиалах Сбера.
В честь открытия покупатели при заказе большого стакана кофе могли получить приятный бонус — десерт в подарок, а первые 34 клиента — макарон с логотипами компаний. Руководители двух организаций торжественно открыли кофейню и поприветствовали посетителей.
«СберБанк трансформируется внутренне и внешне: наши офисы стали еще комфортнее. Уже сейчас в них можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, подключить мобильную связь СберМобайл, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, подключить подписку на сервисы СберПрайм. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти. Сегодня совместно с нашими партнерами Dim Coffee мы сделали еще один шаг навстречу комфорту клиентов, и теперь они могут использовать время в банке, чтобы отдохнуть от городской суеты и выпить кофе», — объяснила управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.
Для тех, кто не открывает кофе-с-собой на каждой остановке:
«Экспресс-кофейня в офисе СберБанка — это первый опыт, который ознаменовал новый виток в развитии нашего сотрудничества. Наша компания динамично развивается, за последнее время мы реализовали несколько знаковых проектов: открыли новый ресторан, кофейню, запустили кондитерское производство. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят новый формат и точки кофе появятся во многих краснодарских офисах Сбера», — заявил директор сети кофеен Dim Coffee Дмитрий Маруха.
В офисе СберБанка на Красноармейской, 34 также доступны услуги сервиса доставки СберЛогистика. Всего в Краснодаре в 18 офисах СберБанка есть пункты приема и выдачи посылок, еще в 14 офисах установлены постаматы. Также в центральном офисе банка уже установлены банкоматы нового образца, которые сочетают в себе современный дизайн и интуитивно понятную эргономику. Снять деньги можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника.
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