В краснодарском Сбере открылась кофейня

Теперь клиенты могут совместить полезное с приятным, выпив кофе прямо в отделении банка. Это первый подобный опыт в Краснодаре, впоследствии точки кофе появятся и в других филиалах Сбера.

В честь открытия покупатели при заказе большого стакана кофе могли получить приятный бонус — десерт в подарок, а первые 34 клиента — макарон с логотипами компаний. Руководители двух организаций торжественно открыли кофейню и поприветствовали посетителей.

«СберБанк трансформируется внутренне и внешне: наши офисы стали еще комфортнее. Уже сейчас в них можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, подключить мобильную связь СберМобайл, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, подключить подписку на сервисы СберПрайм. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти. Сегодня совместно с нашими партнерами Dim Coffee мы сделали еще один шаг навстречу комфорту клиентов, и теперь они могут использовать время в банке, чтобы отдохнуть от городской суеты и выпить кофе», — объяснила управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.