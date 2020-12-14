На Кубани пенсионер устроил массовое ДТП с 9 машинами, есть пострадавшие

В Кавказском районе 14 декабря произошло ДТП с 9 автомобилями, пострадала 18-летняя девушка и еще два человека

Происшествие случилось в 10:50 на улице Красной в Кропоткине. По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Hyundai превысил скорость, в результате чего столкнулся в другими машинами, которые ехали по улице или были припаркованы. Всего в ДТП попали девять автомобилей.

В аварии пострадала 34-летняя женщина, которая была за рулем Lada Priora, а также ее 18-летняя пассажирка. Позже сам виновник ДТП также обратился в больницу.

«Обстоятельства ДТП выясняются. Всего девять автомобилей получили механические повреждения», — сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.