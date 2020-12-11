Четыре человека погибли в ДТП в Туапсинском районе

В Туапсинском районе 11 декабря произошло ДТП, в котором погибли четыре человека

Авария случилась около 16:50 в районе села Дефановка в Туапсинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину Toyota.

В результате столкновения погиб водитель BMW, его пассажирку госпитализировали. Во второй иномарке погибли водитель и две пассажирки, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Она добавила, что на участке дороги, где произошло ДТП, затора нет и движение регулируют сотрудники ГИБДД. На месте работают следователи, все обстоятельства устанавливаются.