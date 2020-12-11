В Анапе представили первую концепцию генплана

На нем руководитель проектов петербургского НИИ перспективного градостроительства Екатерина Мареева представила первую концепцию генплана развития курорта. Она сообщила, что на сайте генплана за 2,5 месяца свои пожелания оставили более 3 тыс. жителей курорта. Мареева назвала это очень высокой активностью.

На заседании рассказали о завершении первого этапа работы над главным градостроительным документом. Он включал сбор данных и анализ современного использования территории. На этом материале была подготовлена концепция пространственного развития Анапы. Сейчас идет второй этап: подготовка текстовых и графических материалов для изменений в генплан.