В Анапе представили первую концепцию генплана
11 декабря мэр Анапы Василий Швец провел заседание общественного градостроительного совета
На нем руководитель проектов петербургского НИИ перспективного градостроительства Екатерина Мареева представила первую концепцию генплана развития курорта. Она сообщила, что на сайте генплана за 2,5 месяца свои пожелания оставили более 3 тыс. жителей курорта. Мареева назвала это очень высокой активностью.
На заседании рассказали о завершении первого этапа работы над главным градостроительным документом. Он включал сбор данных и анализ современного использования территории. На этом материале была подготовлена концепция пространственного развития Анапы. Сейчас идет второй этап: подготовка текстовых и графических материалов для изменений в генплан.
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На 1 января 2020 года численность населения Анапы составляла 205,5 тыс. человек — «эта цифра превышает все прогнозы», отметили в пресс-службе мэрии. По объему строительства Анапа занимает 2 место в регионе, но рост города опережает развитие инфраструктуры. Поэтому генплан призван развить социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры с учетом экологических и природоохранных норм.
Сейчас в Анапе пропорция зеленых зон составляет 4 кв. м на человека, что в 2,6 раза ниже нормативов. Новый генплан предлагает увеличить зеленые зоны в 15 раз — до 60 кв. м на человека.
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Стратегические цели генплана:
- создание комфортной и безопасной городской среды;
- повышение качества жизни за счет развития городской инфраструктуры;
- развитие Анапы как всесезонного инновационного лечебно-оздоровительного центра и крупнейшего рекреационного центра РФ;
- создание современного высокоэффективного винодельческого комплекса, способного обеспечивать внутренние потребности страны и поставлять продукцию на экспорт;
- расширение экономики через создание новых экологичных и инновационных предприятий для снижения сезонного фактора.
Также была представлена концепция природно-экологического каркаса, включающая создание новой особо охраняемой природной территории местного значения «Дюны» и создание лесопаркового зеленого пояса в долине реки Анапки. Он должен составить единую экосистему с анапскими плавнями.
Участники градсовета спрашивали об улучшении экологической ситуации, строительстве новых глубоководных выпусков очищенных сточных вод, благоустройстве пляжей, создании велодорожек и т.д.
Представленную концепцию можно посмотреть на сайте мэрии и на портале генплан-анапа.рф, где можно оставить свои замечания и пожелания.
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