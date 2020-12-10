В Сочи хотят реанимировать проект насыпного «Острова Федерация»
В Сочи могут реанимировать проект насыпного «Острова Федерация», который собирались построить к зимним Олимпийским играм 2014 года
Источник во властных структурах сообщил порталу Юга.ру, что в сентябре вопрос реализации инвестпроекта сочинского острова поднимался на встрече с руководителем одной из федеральных туристических организаций.
Представитель Сочинской городской организации Союза архитекторов России напомнил корреспонденту Юга.ру из Сочи, что по проекту 13-этажный гостиничный комплекс должен быть возведен на искусственном острове площадью 8 тыс. кв. метров. Остров первоначально планировали создать в Черном море на траверзе пляжа «Солнечный». Проект выполнили в 2009 году.
«Золотая земля у моря на исходе, а новые отели нужны. Думаю, проекты с островами начнут обретать реальные черты в ближайшее время. Хочется верить, что подобная стройка не окажется губительной для экологии», — обратил внимание представитель Сочинской организация Союза архитекторов России.
Намерение подтверждает постановление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору 2020 года. В документе говорится о создании профильной комиссии, которая будет изучать данный проект, сообщил «ФедералПресс».
Как сообщали Юга.ру, в 2008 году в Сочи собирались открыть информационный центр по вопросам реализации проекта «Остров Федерация». На курорте даже проходили общественные слушания по проекту.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.