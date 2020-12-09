В Тбилисском районе Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей с Новым годом по видеосвязи

Краснодарский край

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В Тбилисском районе 10 декабря заработает резиденция Деда Мороза

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России отменили массовые мероприятия в школах и детсадах до начала 2021 года, а позже продлили ограничения до 2022-го.

Чтобы поздравить детей с Новым годом, в Тбилисском районе решили провести праздничную акцию в дистанционном режиме. С 10 декабря там откроется резиденция Деда Мороза.

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С 10 по 15 декабря тбилиссцы смогут оставить заявки, чтобы их детей бесплатно поздравили по видеозвонку в WhatsApp Дед Мороз и Снегурочка. Заявки будут принимать по телефонам 8(918)344-23-85 и 8(86158)3-20-82.

«Сказочные герои позвонят вашему малышу в назначенное время по видеозвонку и подарят новогоднее настроение», — рассказал в соцсетях глава района Евгений Ильин.

Как писали Юга.ру, в этом году региональные власти сами будут решать, сделать ли 31 декабря выходным днем. На Кубани чиновники пока не приняли окончательное решение по данному вопросу. Однако в 2021 году этот день будет официально нерабочим.

Евгений Ильин Новый год Праздники Тбилисский район

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