В России ковидные ограничения в школах и детсадах продлили еще на год

Глава Роспотребнадзора в декабре продлила коронавирусные ограничения в школах и детсадах до 1 января 2022 года

Напомним, из-за пандемии коронавируса в школах и детсадах перед началом нового учебного года ввели ряд ограничений. В частности, отменили до 1 января 2021 года все массовые мероприятия.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление , продлевающее ограничения до 1 января 2022 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 7 декабря, написал телеканал «360» .

Кроме запрета на массовые мероприятия с участием различных групп и классов, в учреждениях продолжат соблюдать следующие правила: расписание занятий составлять так, чтобы дети минимально контактировали друг с другом, у взрослых и детей измерять температуру и фиксировать показатели в специальном журнале, изолировать всех с симптомами ОРВИ.

Правила по профилактике коронавируса распространяются на работу детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в ТЦ.