В России ковидные ограничения в школах и детсадах продлили еще на год

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Роспотребнадзора в декабре продлила коронавирусные ограничения в школах и детсадах до 1 января 2022 года

Напомним, из-за пандемии коронавируса в школах и детсадах перед началом нового учебного года ввели ряд ограничений. В частности, отменили до 1 января 2021 года все массовые мероприятия.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, продлевающее ограничения до 1 января 2022 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 7 декабря, написал телеканал «360».

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Кроме запрета на массовые мероприятия с участием различных групп и классов, в учреждениях продолжат соблюдать следующие правила: расписание занятий составлять так, чтобы дети минимально контактировали друг с другом, у взрослых и детей измерять температуру и фиксировать показатели в специальном журнале, изолировать всех с симптомами ОРВИ.

Правила по профилактике коронавируса распространяются на работу детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в ТЦ.

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Позже глава Роспотребнадзора в интервью журналистам отметила, что, если весной эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, что ограничения могут отменить раньше — к 1 сентября 2021 года, написал RT.

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