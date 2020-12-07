На Кубани от коронавируса умерли еще 8 человек, в том числе 49-летняя женщина

Оперативный штаб Краснодарского края 7 декабря рассказал подробности о восьми умерших за сутки пациентах в инфекционных госпиталях региона

На Кубани зафиксировали очередной рекорд по новым случаям COVID-19 за сутки. По данным краевого оперштаба, диагноз подтвердился у 179 жителей региона, а в инфекционных госпиталях скончались еще 8 человек.

Позже в оперштабе уточнили, что летальные случаи произошли в больницах Краснодара, Новороссийска, Анапы, Лабинского и Тихорецкого районов, а также рассказали о сопутствующих заболеваниях пациентов.

Так, в краевой клинической больнице № 1 Краснодара умер 67-летний житель города с двусторонней пневмонией и COVID-19. Мужчина находился на ИВЛ. У него были порок сердца и гипертония.

В другом медучреждении Краснодара — специализированной клинической инфекционной больнице — скончалась жительница города в возрасте 85 лет. У пенсинерки был аналогичный диагноз, кроме того, она страдала нарушением мозгового кровообращения, желчекаменной болезнью и почечной недостаточностью.

Еще одна пенсинерка, 82-летняя жительница Краснодара, умерла в краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. У пациентки был коронавирус, двусторонняя полисегментарная пневмония и гипертония.

В Лабинской ЦРБ медикам не удалось спасти 67-летнюю местную жительницу. У пациентки на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония. Среди сопутствующих заболеваний у нее были гипертония и сахарный диабет.

Жительница Новороссийска умерла в городской больнице № 3 в возрасте 49 лет. У нее был положительный тест на COVID-19 и диагностированная двусторонняя пневмония. Также женщиина страдала гипертонией и сахарным диабетом.

Также в городской больнице № 3 Новороссийска скончался 67-летний мужчина с ковидом и двусторонней пневмонией, который находился на ИВЛ. В оперштабе отметили, что течение болезни у пациента осложнялось псориазом и гипертонией.

Седьмой летальный случай произошел в городской больнице Анапы. Там умер 78-летний житель курорта. Компьютерная томография подтвердила у пациента двустороннюю полисегментарную пневмония, тест на COVID-19 дал положительный результат. Мужчина также страдал патологиями сердечно-сосудистой системы.

Восьмой летальный случай зафиксировали в Тихорецкой ЦРБ. Там от коронавируса и двусторонней пневмонии скончался 73-летний житель Кавказского района. Сопутствующие заболевания мужчины — хроническая сердечная недостаточность.