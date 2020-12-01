Подрядчик похитил 5 млн рублей, выделенных на строительство СИЗО в Белореченске

По версии следствия, с ноября 2014 года по апрель 2016 года 60-летний директор ООО «Родники-Строй» вместе с сообщниками совершил подлог документов об объемах выполненных строительно-монтажных работ при строительстве следственного изолятора в Белореченске. Ущерб бюджету превысил 5 млн рублей.

Против местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Он заключил досудебное соглашение с прокурором и рассказал об обстоятельствах преступления. С учетом этого ему грозит не более половины от наиболее строгого наказания, то есть до пяти лет лишения свободы.

Материалы дела направили в Ленинский районный суд, сообщили 1 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в ноябре стало известно, что в Сочи директор компании похитил бюджетные деньги, предназначенные на изготовление оборудования для колледжа. Кроме того, на директора сочинской строительной компании завели уголовное дело за хищение 28,3 млн рублей у Минобороны.