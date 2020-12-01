В Анапе начали резервировать участки под школы и детсады
Мэр Анапы Василий Швец 30 ноября провел совещание, где обсудил формирование земельных участков и строительство на них соцобъектов
Сейчас в школах Анапы учится более 28 тыс. детей, причем 10 тыс. человек — во вторую смену. В микрорайонах Алексеевском и «Горгиппия» строят две новые школы, однако курорту нужно не менее 12 новых образовательных учреждений, сообщил глава города Василий Швец.
Вице-мэр Роман Дикий доложил, что под общеобразовательные учреждения уже зарезервировали 16 земельных участков. Новые школы планируют построить в Гостагаевской, Витязево, Супсехе, Цибанобалке, хуторах Песчаный и Рассвет, а также в Анапе по улицам Омелькова, Крылова, Ленина, Босфорскому бульвару, вдоль Анапского и Супсехского шоссе.
Швец поручил расширить предложенный перечень, предусмотрев земельные участки под школы и детские сады в каждом сельском округе и закрепить их целевое использование в новом генплане курорта.
Вице-мэр Дмитрий Мариев доложил о строительстве социальных объектов, которые планируют сдать в эксплуатацию с 2021 по 2023 год, среди них:
- спорткомплекс на территории школы № 1 в Супсехе;
- амбулатория врача общей практики на хуторе Воскресенском;
- детский сад и дополнительный корпус школы в станице Анапской;
- центр единоборств на улице Станичной;
- школы по улицам Спортивной (на 1,1 тыс. мест), Ленина и в Цибанобалке (на 1 тыс. 550 мест каждая).
Также в этот период планируют построить дороги и сети водоснабжения в Джигинке, Цибанобалке, Пятихатках, Гостагаевской, Юровке, Просторном, Красном Кургане, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Швец добавил, что необходимо составить план по строительству инженерных сетей на срок до пяти лет. То же самое касается улично-дорожной сети города и сельских округов. Также мэр поручил пересмотреть соотношение финансовых средств на ремонт дорог в Анапе и сельских округах. По его мнению, на поселковые дороги необходимо выделять больше средств.
Кроме того, новый глава Гостагаевского сельского округа Олег Салтановский рассказал, что на его территории планируют снести аварийные деревья, обустроить тротуары по улицам Новороссийской, Советской и Мира, спроектировать и реконструировать кровлю школы № 15, продолжить газификацию, сделать освещение и построить дороги к участкам для многодетных семей по улицам Вербной, Счастливой и Васильковой.
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