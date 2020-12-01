В Анапе начали резервировать участки под школы и детсады

Мэр Анапы Василий Швец 30 ноября провел совещание, где обсудил формирование земельных участков и строительство на них соцобъектов

Сейчас в школах Анапы учится более 28 тыс. детей, причем 10 тыс. человек — во вторую смену. В микрорайонах Алексеевском и «Горгиппия» строят две новые школы, однако курорту нужно не менее 12 новых образовательных учреждений, сообщил глава города Василий Швец. Вице-мэр Роман Дикий доложил, что под общеобразовательные учреждения уже зарезервировали 16 земельных участков. Новые школы планируют построить в Гостагаевской, Витязево, Супсехе, Цибанобалке, хуторах Песчаный и Рассвет, а также в Анапе по улицам Омелькова, Крылова, Ленина, Босфорскому бульвару, вдоль Анапского и Супсехского шоссе.

Швец поручил расширить предложенный перечень, предусмотрев земельные участки под школы и детские сады в каждом сельском округе и закрепить их целевое использование в новом генплане курорта. Вице-мэр Дмитрий Мариев доложил о строительстве социальных объектов, которые планируют сдать в эксплуатацию с 2021 по 2023 год, среди них: спорткомплекс на территории школы № 1 в Супсехе;

амбулатория врача общей практики на хуторе Воскресенском;

детский сад и дополнительный корпус школы в станице Анапской;

центр единоборств на улице Станичной;

школы по улицам Спортивной (на 1,1 тыс. мест), Ленина и в Цибанобалке (на 1 тыс. 550 мест каждая). Также в этот период планируют построить дороги и сети водоснабжения в Джигинке, Цибанобалке, Пятихатках, Гостагаевской, Юровке, Просторном, Красном Кургане, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.