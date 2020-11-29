На Кубани за сутки от коронавируса умерли шесть человек, из них четверо — жители Сочи
Власти Краснодарского края 29 ноября рассказали подробности шести новых летальных случаев в ковид-госпиталях региона
Напомним, на Кубани за прошлые сутки выявили еще 172 новых случая COVID-19. В регионе скончались шесть пациентов с подвержденным коронавирусом.
В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 врачи не смогли спасти 69-летнюю жительницу Сочи. У женщины была двусторонняя полисегментарная пневмония и COVID-19. Также пациентка страдала сахарным диабетом, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, болезнями сердца и анемией.
В городской больнице № 3 Сочи в возрасте 78 лет умер житель города-курорта. По данным оперштаба, у пенсионера на фоне коронавируса развилась внебольничная двусторонняя пневмония.
Еще один летальный случай произошел в инфекционной больнице № 2 Сочи. Туда попала в крайне тяжелом состоянии 79-летняя жительница города. Медики выявили у пенсионерки двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Женщину подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Также она страдала сахарным диабетом, пиелонефритом и мочекаменной болезнью.
В сочинском Центре охраны материнства и детства скончалась 74-летняя жительница курорта с подтвержденным коронавирусом. Пациентка в тяжелой форме болела внебольничной двусторонней пневмонией, медики подключили ее к ИВЛ. Сопутствующие заболевания женщины — ишемия, гипертония, сахарный диабет. Ранее пенсионерка перенесла инфаркт миокарда.
Пятый пациент скончался в Лабинской ЦРБ. Там умела 47-летняя жительница района с COVID-19 и внебольничной двусторонней пневмонией. Женщина девять дней находилась на ИВЛ.
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Шестой летальный случай зафиксировали в Тихорецкой ЦРБ. Врачам не удалось спасти 79-летнюю жительницу Новопокровского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и COVID-19, которая была подключена к ИВЛ. Сопутствующе заболевания женщины — гипертония, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет.
Всего за время пандемии, по официальным данным, на Кубани зарегистировали 21 тыс. 923 случаев COVID-19. За все время скончались 593 заболевших.
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