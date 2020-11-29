На Кубани за сутки от коронавируса умерли шесть человек, из них четверо — жители Сочи

Напомним, на Кубани за прошлые сутки выявили еще 172 новых случая COVID-19. В регионе скончались шесть пациентов с подвержденным коронавирусом.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 врачи не смогли спасти 69-летнюю жительницу Сочи. У женщины была двусторонняя полисегментарная пневмония и COVID-19. Также пациентка страдала сахарным диабетом, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, болезнями сердца и анемией.

В городской больнице № 3 Сочи в возрасте 78 лет умер житель города-курорта. По данным оперштаба, у пенсионера на фоне коронавируса развилась внебольничная двусторонняя пневмония.