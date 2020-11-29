На Кубани коронавирусом заболели еще 172 человека, в том числе 24 ребенка

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Кубани 29 ноября сообщил о 172 новых случаях COVID-19 в регионе и 6 летальных исходах

В России по официальным данным за сутки выявили еще 26 тыс. 683 заболевших коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зарегистировали 2 млн 269 тыс. 316 случаев ковида.

За весь период наблюдений в «красных зонах» умерли 39 тыс. 527 человек (+459 за сутки), выздоровели 1 млн 761 тыс. 457 заболевших (+21 тыс. 987).

Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Москве (+6 тыс. 798), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 701) и Московской области (+1 тыс. 69).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 330, Крым — 230, Ставропольский край — 229, Краснодарский край — 172, Дагестан — 115, Чечня — 107, Кабардино-Балкария — 93, Адыгея — 92, Карачаево-Черкесия — 89, Северная Осетия — 79, Ингушетия — 76, Севастополь — 63.

В оперштабе Кубани уточнили, что из 172 заболевших 95 женщин и 77 мужчин, в том числе 24 ребенка в 2 муниципалитетах. Возраст пациентов от 1 года до 90 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 68;
  • в Горячем Ключе — 12;
  • в Туапсинском районе — 8;
  • в Кавказском и Крымском районах — по 7;
  • в Ейском, Калининском и Гулькевичском районах — по 5;
  • в Анапе, Сочи, Кореновском, Тихорецком, Успенском, Новокубанском районах — по 4;
  • в Абинском, Белореченском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Темрюкском и Павловском районах — по 3;
  • в Новороссийске, Геленджике, Апшеронском и Брюховецком районах — по 2;
  • в Красноармейском и Тбилисском районах — по 1.

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Всего к 29 ноября на Кубани заболели 21 тыс. 923 человека, включая 1 тыс. 865 детей. Показатель заболеваемости достиг 386,2 случаев на 100 тыс. населения. Из больниц с выздоровлением выписали 14 тыс. 811 пациентов.

За все время пандемии скончались 593 человека (+6 за сутки). Еще 52 кубанца находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.

К кубанским медикам с подозрением на ковид обратились 95 тыс. 705 человек, из них 7 тыс. 309 детей. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются сейчас 7 тыс. 79 человек, включая 1 тыс. 590 детей. В лабораториях региона провели 1 млн 705 тыс. 543 исследований на COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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