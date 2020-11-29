На Кубани коронавирусом заболели еще 172 человека, в том числе 24 ребенка

Оперштаб Кубани 29 ноября сообщил о 172 новых случаях COVID-19 в регионе и 6 летальных исходах

В России по официальным данным за сутки выявили еще 26 тыс. 683 заболевших коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зарегистировали 2 млн 269 тыс. 316 случаев ковида . За весь период наблюдений в «красных зонах» умерли 39 тыс. 527 человек (+459 за сутки) , выздоровели 1 млн 761 тыс. 457 заболевших (+21 тыс. 987).

Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Москве (+6 тыс. 798), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 701) и Московской области (+1 тыс. 69).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 330, Крым — 230, Ставропольский край — 229, Краснодарский край — 172 , Дагестан — 115, Чечня — 107, Кабардино-Балкария — 93, Адыгея — 92, Карачаево-Черкесия — 89, Северная Осетия — 79, Ингушетия — 76, Севастополь — 63.

В оперштабе Кубани уточнили, что из 172 заболевших 95 женщин и 77 мужчин, в том числе 24 ребенка в 2 муниципалитетах. Возраст пациентов от 1 года до 90 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 68;

в Горячем Ключе — 12;

в Туапсинском районе — 8;

в Кавказском и Крымском районах — по 7;

в Ейском, Калининском и Гулькевичском районах — по 5;

в Анапе, Сочи, Кореновском, Тихорецком, Успенском, Новокубанском районах — по 4;

в Абинском, Белореченском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Темрюкском и Павловском районах — по 3;

в Новороссийске, Геленджике, Апшеронском и Брюховецком районах — по 2;

в Красноармейском и Тбилисском районах — по 1.

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Всего к 29 ноября на Кубани заболели 21 тыс. 923 человека, включая 1 тыс. 865 детей . Показатель заболеваемости достиг 386,2 случаев на 100 тыс. населения. Из больниц с выздоровлением выписали 14 тыс. 811 пациентов. За все время пандемии скончались 593 человека (+6 за сутки) . Еще 52 кубанца находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.