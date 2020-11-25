В Новороссийске хотят построить завод Audi

Краснодарский край

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Власти Новороссийска по видеосвязи встретились с коллегами из немецкого Хайльбронна и обсудили строительство завода Audi

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 24 ноября в своем инстаграме сообщил, что в режиме видеосвязи встретился с коллегами из немецкого города-побратима Хайльбронна. Дружеские отношения между городами начались в марте 2018 года в рамках Конференции, которую проводили для укрепления и развития межрегиональных связей.

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Дяченко рассказал, что Хайльбронн расположен на юго-западе Германии в промышленном районе на реке Неккар. Основными экономическими отраслями региона являются промышленное производство (прежде всего автомобилестроение), сфера услуг, туризм и виноделие. Например, в пригороде Хайльбронна выпускают флагманские модели Audi А8 и RS6.

Несмотря на пандемию власти Новороссийска продолжают прорабатывать один из основных вопросов сотрудничества с Германией — строительство в промзоне города завода концерна Audi.

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