В Новороссийске хотят построить завод Audi

Власти Новороссийска по видеосвязи встретились с коллегами из немецкого Хайльбронна и обсудили строительство завода Audi

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 24 ноября в своем инстаграме сообщил, что в режиме видеосвязи встретился с коллегами из немецкого города-побратима Хайльбронна. Дружеские отношения между городами начались в марте 2018 года в рамках Конференции, которую проводили для укрепления и развития межрегиональных связей.

Дяченко рассказал, что Хайльбронн расположен на юго-западе Германии в промышленном районе на реке Неккар. Основными экономическими отраслями региона являются промышленное производство (прежде всего автомобилестроение), сфера услуг, туризм и виноделие. Например, в пригороде Хайльбронна выпускают флагманские модели Audi А8 и RS6.

Несмотря на пандемию власти Новороссийска продолжают прорабатывать один из основных вопросов сотрудничества с Германией — строительство в промзоне города завода концерна Audi.