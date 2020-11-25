Курорт «Роза Хутор» выпустил 40 тыс. мальков черноморского лосося в реку Мзымту

Курорт «Роза Хутор» не первый год занимается выпуском мальков кумжи, черноморского лосося, в Мзымту и впадающие в нее реки. Кумжа включена в Красную книгу России и Кубани, находится в Европейском красном списке. Этот вид отличается своей чувствительностью к качеству воды и обитает только в чистых водоемах с большим содержанием кислорода.

Для выпуска рыбу вырастили на племенном форелеводческом заводе «Адлер». Сейчас курорт в рамках компенсационных мер выпустил в водные объекты черноморского бассейна 40 тыс. мальков, вес каждого — чуть более 3 граммов. В 2021 и 2022 годах планируется выпустить еще 80 тыс. мальков черноморского лосося. Именно такое количество, по мнению ученых, необходимо для восстановления популяции.

В пресс-службе «Роза Хутор» 25 ноября сообщили, что курорт соблюдает требования природоохранного законодательства и режим охраны Сочинского нацпарка. В 2018 году на курорте приняли Программу устойчивого развития, которая включает изучение и поддержку редких видов животных и растений, находящихся в горах и долине Мзымты. На территории курорта находятся 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, 86 видов млекопитающих, 230 видов птиц и 5 тыс. видов насекомых. Также там можно найти 960 видов горных растений.

Ранее Юга.ру писали, что минувшим летом на курорте «Роза Хутор» оборудовали водоемы для краснокнижных земноводных.