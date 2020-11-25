Курорт «Роза Хутор» выпустил 40 тыс. мальков черноморского лосося в реку Мзымту

Краснодарский край

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В конце ноября в горах Сочи выпустили мальков краснокнижной рыбы

Курорт «Роза Хутор» не первый год занимается выпуском мальков кумжи, черноморского лосося, в Мзымту и впадающие в нее реки. Кумжа включена в Красную книгу России и Кубани, находится в Европейском красном списке. Этот вид отличается своей чувствительностью к качеству воды и обитает только в чистых водоемах с большим содержанием кислорода.

Для выпуска рыбу вырастили на племенном форелеводческом заводе «Адлер». Сейчас курорт в рамках компенсационных мер выпустил в водные объекты черноморского бассейна 40 тыс. мальков, вес каждого — чуть более 3 граммов. В 2021 и 2022 годах планируется выпустить еще 80 тыс. мальков черноморского лосося. Именно такое количество, по мнению ученых, необходимо для восстановления популяции.

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В пресс-службе «Роза Хутор» 25 ноября сообщили, что курорт соблюдает требования природоохранного законодательства и режим охраны Сочинского нацпарка. В 2018 году на курорте приняли Программу устойчивого развития, которая включает изучение и поддержку редких видов животных и растений, находящихся в горах и долине Мзымты. На территории курорта находятся 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, 86 видов млекопитающих, 230 видов птиц и 5 тыс. видов насекомых. Также там можно найти 960 видов горных растений.

Ранее Юга.ру писали, что минувшим летом на курорте «Роза Хутор» оборудовали водоемы для краснокнижных земноводных.

Животные Заповедники Красная Поляна Роза Хутор Рыболовство Сочи

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