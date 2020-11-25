Депутаты в первом чтении утвердили бюджет Кубани на три года. Более 190 млрд рублей хотят направить на соцферу

Краснодарский край

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В Законодательном собрании Краснодарского края 25 ноября дистанционно состоялась очередная 46-я сессия

Сессию провели в дистанционном формате: часть депутатов находилась в студии ЗСК, остальные вышли на связь из студий в своих избирательных округах. Прямая трансляция шла на сайте кубанского парламента.

Ключевой темой стало рассмотрение проекта закона «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». По словам министра финансов Кубани Сергея Максименко, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет порядка 219 млрд рублей. При этом прогнозируется положительная динамика поступлений по основным налоговым и неналоговым источникам.

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Расходная часть сохранит свою социальную направленность. При этом власти собираются продолжить реализацию ранее намеченных планов по инвестиционному развитию и созданию общественной инфраструктуры. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что документ формировали в непростых условиях, однако все социальные обязательства и государственные программы сохранили.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко уточнил, что в документ свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Потери, понесенные экономикой в этом году, будут сказываться еще какое-то время. Из-за этого в проекте бюджета на три года учли возможные риски и необходимость новых дополнительных расходов. На программы «Развитие здравоохранения», «Развитие образования» и «Социальная поддержка граждан» планируют направить более 190 млрд рублей, что составляет порядка 65% от общего объема финансирования всех 26 госпрограмм.

«Мы рассчитываем — и у нас есть все основания для такой уверенности — что кубанская экономика достаточно быстро отыграет потерянное и перейдет в фазу устойчивого роста. Эта цель должна стать основным приоритетом. Мы пережили сложности этого года с минимальными потерями благодаря запасу прочности, который имела кубанская экономика», — рассказал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения закон о краевом бюджете одобрило большинство депутатов. Представители фракции КПРФ воздержались от голосования и внесли свои предложения. Их проработают и рассмотрят ко второму чтению законопроекта, сообщили 25 ноября в пресс-службе ЗСК.

Бюджет Законопроекты ЗСК Юрий Бурлачко

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