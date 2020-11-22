Три поликлиники Краснодара перейдут на круглосуточный режим работы из-за коронавируса

Порталу Юга.ру 22 ноября стало известно, что в трех поликлиниках Краснодара появятся амбулаторные центры для диагностики COVID-19, которые будут работать круглосуточно

Источник портала Юга.ру из сферы здравоохранения края вечером 22 ноября сообщил в редакцию, что три поликлиники Краснодара — № 7, 15 и 25 — перейдут на круглосуточный режим работы.

По ночам в медучреждениях должны работать кабинеты КТ, УЗИ, ЭКГ, колл-центр и врачи-терапевты, осуществляющие забор крови и мазков на COVID-19.

Также в распоряжении редакции Юга.ру оказался приказ министерства здравоохранения Краснодарского края «Об организации амбулаторных центров диагностики пациентов с подтвержденным, подозрительным и вероятным случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19», подписанный 10 ноября первым замминистра Ларисой Кадзаевой. Кроме того, в редакции есть приложение к приказу за подписью начальника отдела координации медицинской помощи в МО Краснодар Ирины Мамай.

Согласно документу, амбулаторные центры для диагностики пациентов с возможным коронавирусом должны появиться в городских поликлиниках № 7 (на улице Пушкина, 51), № 15 (на Селезнева, 94) и № 25 (на Платановом бульваре, 10/а). Амбулаторные центры обязаны работать 7 дней неделю в круглосуточном режиме, а медицинские сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

При показании к госпитализации пациента следует эвакуировать бригадой скорой медицинской помощи в инфекционный госпиталь. Также медучреждения должны обеспечивать выдачу лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с подтвержденным, подозрительным и вероятным случаем заболевания COVID-19. Кроме того, центры должны в течение суток передавать информацию о получившем медпомощь пациенте в поликлинику по его месту жительства. Для консультирования пациентов в круглосуточном режиме будет организована работа колл-центров.

Портал Юга.ру готовит запрос в минздрав Кубани, чтобы узнать подробности о работе амбулаторных центров в поликлиниках, по какому графику будут работать медики и достаточно ли медицинских кадров функционирования таких центров.