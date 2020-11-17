Полиция Кубани не смогла прокомментировать пытки в Выселках, на которые пожаловались шестой раз за год

Портал Юга.ру задал кубанской полиции вопросы о жалобах на многочисленные пытки в ОМВД Выселок и получил исчерпывающий ответ

Напомним, 10 ноября «Комитет против пыток» рассказал про жителя станицы Выселки Артура Чуркина, к которому 14 октября 2020 года приехали полицейские и попросили проехать с ними в отдел МВД России по Выселковскому району. По словам мужчины, там он него потребовали признаться в краже инструментов, а после отказа вывезли в лесополосу с надетым на голову пакетом. Чуркина связали скотчем, избивали лозиной по обнаженным ягодицам и били током по мокрым ногам. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь .

«Комитет против пыток» обратился в Следком. Юристы уточнили, что за 11 месяцев это уже шестое подобное обращение жителей района, во всех жалобах фигурируют одни и те же полицейские. О происходящем в станице на личном приеме доложили прокурору Кубани Сергею Табельскому.

Чтобы разобраться в ситуации, портал Юга.ру 11 ноября направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю , в котором задал восемь вопросов:

Спустя шесть дней, вечером 17 ноября, Юга.ру получили ответ от пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю , подписанный начальником отдела информации и общественных связей Александром Руновым. В документе сказано, что в полиции проводили проверку, но все материалы передали в Следком. Из-за этого полиция не может ничего комментировать.