Полиция Кубани не смогла прокомментировать пытки в Выселках, на которые пожаловались шестой раз за год
Портал Юга.ру задал кубанской полиции вопросы о жалобах на многочисленные пытки в ОМВД Выселок и получил исчерпывающий ответ
Напомним, 10 ноября «Комитет против пыток» рассказал про жителя станицы Выселки Артура Чуркина, к которому 14 октября 2020 года приехали полицейские и попросили проехать с ними в отдел МВД России по Выселковскому району. По словам мужчины, там он него потребовали признаться в краже инструментов, а после отказа вывезли в лесополосу с надетым на голову пакетом. Чуркина связали скотчем, избивали лозиной по обнаженным ягодицам и били током по мокрым ногам. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.
«Комитет против пыток» обратился в Следком. Юристы уточнили, что за 11 месяцев это уже шестое подобное обращение жителей района, во всех жалобах фигурируют одни и те же полицейские. О происходящем в станице на личном приеме доложили прокурору Кубани Сергею Табельскому.
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Чтобы разобраться в ситуации, портал Юга.ру 11 ноября направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором задал восемь вопросов:
- Есть ли в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сведения о происшествии 14 октября 2020 года в ОМВД России по Выселковскому району, о котором сообщил «Комитет против пыток»?
- Подтвердился ли факт пыток?
- Проводится ли проверка в отношении сотрудников, которые фигурируют в жалобе?
- Применены ли к этим сотрудникам санкции?
- Применены ли какие-либо санкции к руководителю ОМВД по Выселковскому району?
- Поступали ли в краевое МВД в 2020 году другие жалобы на неправомерные действия сотрудников ОМВД по Выселковскому району по отношению к задержанным? Получили ли они подтверждение?
- Применялись ли в 2020 году какие-либо санкции к сотрудникам ОМВД по Выселковскому району в связи с жалобами на неправомерные действия по отношению к задержанным?
- Увольняли ли в 2020 году сотрудников из ОМВД по Выселковскому району за неправомерные действия сотрудников по отношению к задержанным?
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Спустя шесть дней, вечером 17 ноября, Юга.ру получили ответ от пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подписанный начальником отдела информации и общественных связей Александром Руновым. В документе сказано, что в полиции проводили проверку, но все материалы передали в Следком. Из-за этого полиция не может ничего комментировать.
«В ответ на запрос сообщаю, что по интересующей вас публикации проводилась проверка, материалы которой направлены по подследственности в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В связи с этим предоставление каких-либо комментариев в СМИ не предоставляется возможным», — такой ответ подготовили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю за шесть дней.
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