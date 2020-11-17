В Адыгее назначили нового руководителя ЗАГСа
Новым начальником управления записи актов гражданского состояния Адыгеи 17 ноября назначили Ларису Волчановскую
Указ о назначении Ларисы Волчановской подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов после согласования с Министерством юстиции России. Сейчас управление ЗАГСа ведет масштабную работу по оцифровке записей актов гражданского состояния, которую необходимо по поручению руководства страны завершить в этом году. На сегодняшний день оцифровано свыше 1 млн. записей.
«С учетом изменений в законодательстве перед Управлением поставлены серьезные задачи, которые необходимо решить максимально эффективно и в надлежащие сроки», — подчеркнул Кумпилов.
Волчановская родилась в 1966 году, окончила Всесоюзный юридический заочный институт. С 1990 по 2011 год работала в органах прокуратуры республики, после чего занималась адвокатской практикой в Адыгейской республиканской коллегии адвокатов.
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