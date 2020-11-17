На Кубани две недели ежедневно фиксируют рекорд по приросту зараженных коронавирусом

В Краснодарском крае к 17 ноября выявили 19 тыс. 869 человек с COVID-19

В России с начала пандемии зафиксировали 1 млн 971 тыс. 13 случаев (+22 тыс. 410 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровел за все время наблюдения 33 тыс. 931 человек (+22 тыс. 55), скончался 33 тыс. 931 пациент (+442), пишет RT.

В Краснодарском крае, по официальным данным, за минувшие сутки зарегистрировали еще 161 больного COVID-19, среди них 10 детей. Самому младшему заразившемуся один месяц, старшему — 89 лет. Общее количество случаев на Кубани — 19 тыс. 869 . Из них выздоровели 12 тыс. 655 человек (+123 за последние сутки), умерли 516 больных (+5) . В краевом оперштабе рассказали 17 ноября, в каких районах обнаружили инфекцию: 41 — в Краснодаре;

16 — в Белореченском районе;

14 — в Сочи;

11 — в Темрюкском районе;

10 — в Динском районе;

8 — в Выселковском районе;

7 — в Ейском районе;

по 6 — в Горячем Ключе, Апшеронском и Славянском районах;

по 5 — в Анапе и Туапсинском районе;

4 — в Геленджике и Красноармейском районе;

по 3 — в Курганинском и Лабинском районах;

по 2 — в Калининском, Каневском, Северском и Павловском районах;

по 1 — в Крыловском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Мостовском районах.