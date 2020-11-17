На Кубани две недели ежедневно фиксируют рекорд по приросту зараженных коронавирусом

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 17 ноября выявили 19 тыс. 869 человек с COVID-19

В России с начала пандемии зафиксировали 1 млн 971 тыс. 13 случаев (+22 тыс. 410 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровел за все время наблюдения 33 тыс. 931 человек (+22 тыс. 55), скончался 33 тыс. 931 пациент (+442), пишет RT.

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В Краснодарском крае, по официальным данным, за минувшие сутки зарегистрировали еще 161 больного COVID-19, среди них 10 детей. Самому младшему заразившемуся один месяц, старшему — 89 лет. Общее количество случаев на Кубани — 19 тыс. 869. Из них выздоровели 12 тыс. 655 человек (+123 за последние сутки), умерли 516 больных (+5).

В краевом оперштабе рассказали 17 ноября, в каких районах обнаружили инфекцию:

  • 41 — в Краснодаре;
  • 16 — в Белореченском районе;
  • 14 — в Сочи;
  • 11 — в Темрюкском районе;
  • 10 — в Динском районе;
  • 8 — в Выселковском районе;
  • 7 — в Ейском районе;
  • по 6 — в Горячем Ключе, Апшеронском и Славянском районах;
  • по 5 — в Анапе и Туапсинском районе;
  • 4 — в Геленджике и Красноармейском районе;
  • по 3 — в Курганинском и Лабинском районах;
  • по 2 — в Калининском, Каневском, Северском и Павловском районах;
  • по 1 — в Крыловском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Мостовском районах.

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Еще 40 пациентов остаются в тяжелом состоянии, из них 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в региональном минздраве.

Белореченский район Коронавирус Краснодар Сочи

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