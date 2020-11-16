Правительство РФ вдвое увеличило сумму поддержки на 2021 год для Адыгеи

В 2021 году Адыгея дополнительно получит более 8 млрд рублей к 10,7 млрд рублей трансфертов, изначально запланированных в проекте федерального бюджета

Об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе главы Адыгеи. Общая сумма поддержки увеличена практически в два раза. Такое решение было принято 13 ноября трехсторонней комиссией Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы. На заседании одобрили поправки, в соответствии с которыми Адыгея получит дополнительную финансовую поддержку.

«Я рад, что удалось отстоять все наши предложения по увеличению на 8 млрд рублей объема трансфертов, подготовленные с участием главы республики. Общая сумма поддержки для Адыгеи из федерального бюджета на следующий год увеличена почти в два раза. Можно сказать, что это рекордное увеличение», — отметил член трехсторонней комиссии, депутат от Адыгеи Владислав Резник.

Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, благодаря поддержке федерального центра республике удается решить важные для региона вопросы, достичь целевые показатели и выполнить все социальные обязательства.

Так, 4,5 млрд рублей — это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности республики. Почти 500 млн рублей — дотации на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Более 254 млн рублей предназначены на модернизацию первичного звена здравоохранения, более 244 млн рублей пойдут на обеспечение горячего бесплатного питания младших школьников, более 200 млн рублей — на создание дополнительных мест в детских садах, более 1 млрд рублей — на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, более 181 млн рублей — на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей, более 223 млн рублей — на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

Существенные средства предусмотрены на софинансирование капвложений, развитие экономики республики, в том числе сельского хозяйства и сельских территорий, формирования современной городской среды. Более 700 млн рублей предназначено на строительство в рамках инвестпроектов по созданию туристических кластеров на территории республики.

Дополнительные средства распределят почти по 40 видам поддержки, причем примерно треть из них — направления, которые в первоначальном проекте бюджета не были учтены для Адыгеи на следующий год. Они внесены сейчас, а 20 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета.