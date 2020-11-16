Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем
В Сочи 16 и 17 ноября синоптики прогнозируют формирование смерчей над Черным морем
Жителям и гостям курорта городские власти рекомендовали принять все меры предосторожности, а также воздержаться в эти дни от отдыха вблизи водоемов.
«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжей», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей уточнили, что в ноябре в Сочи, как правило, отмечается 11-13 дней с осадками, которые уже носят затяжной, продолжительный характер. Формирование смерчей — не слишком распространенное явление для последнего месяца осени.
Ранее Юга.ру писали, что согласно прогнозу синоптиков, в Краснодарском крае с 16 ноября ухудшится погода — в регионе похолодает и начнутся дожди со снегом.
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