Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Краснодарский край

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В Сочи 16 и 17 ноября синоптики прогнозируют формирование смерчей над Черным морем

Жителям и гостям курорта городские власти рекомендовали принять все меры предосторожности, а также воздержаться в эти дни от отдыха вблизи водоемов.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжей», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей уточнили, что в ноябре в Сочи, как правило, отмечается 11-13 дней с осадками, которые уже носят затяжной, продолжительный характер. Формирование смерчей — не слишком распространенное явление для последнего месяца осени. 

Ранее Юга.ру писали, что согласно прогнозу синоптиков, в Краснодарском крае с 16 ноября ухудшится погода — в регионе похолодает и начнутся дожди со снегом. 

Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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