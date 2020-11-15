На Кубань придут дожди с мокрым снегом

Согласно прогнозу синоптиков, в Краснодарском крае с 16 ноября ухудшится погода — в регионе похолодает и начнутся дожди со снегом

По информации краевого гидрометцентра, 16 ноября на Кубани будет дождливо, ночью местами возможны заморозки до -3 °С и мокрый снег. К утру образуется туман, а днем воздух прогреется до 5-10 °С. Ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье в понедельник будет облачно, лишь в Туапсинском районе ожидаются сильные дожди, которые прекратятся к среде. Ветер 6-11 м/с. Ночная температура воздуха — 3-8 °С, дневная — 9-14 °С. При этом температура воды в Черном море в акватории Сочи сейчас составляет 17 °С.

17 и 18 ноября синоптики обещают на Кубани дожди, местами — с мокрым снегом, в горах выпадет снег. В ночные часы термометры покажут около нуля: во вторник будет -2…+3 °С, в среду — -4…+1 °С. Днем 17 ноября воздух прогреется до 4-9 °С, на следующий день похолодает до 2-7 °С. Ветер 5-10 м/с, к среде порывы местами достигнут 12-17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в первой половине недели осадков не будет. В ночь на понедельник возможен слабый дождь, в остальное время до среды ожидается пасмурная погода и штиль. По ночам температура будет опускаться до 0-2 °С, днем — 5-7 °С.