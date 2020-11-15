На Кубань придут дожди с мокрым снегом

Краснодарский край

Распечатать

Согласно прогнозу синоптиков, в Краснодарском крае с 16 ноября ухудшится погода — в регионе похолодает и начнутся дожди со снегом

По информации краевого гидрометцентра, 16 ноября на Кубани будет дождливо, ночью местами возможны заморозки до -3 °С и мокрый снег. К утру образуется туман, а днем воздух прогреется до 5-10 °С. Ветер 4-9 м/с.

Читайте также:

На Черноморском побережье в понедельник будет облачно, лишь в Туапсинском районе ожидаются сильные дожди, которые прекратятся к среде. Ветер 6-11 м/с. Ночная температура воздуха — 3-8 °С, дневная — 9-14 °С. При этом температура воды в Черном море в акватории Сочи сейчас составляет 17 °С.

17 и 18 ноября синоптики обещают на Кубани дожди, местами — с мокрым снегом, в горах выпадет снег. В ночные часы термометры покажут около нуля: во вторник будет -2…+3 °С, в среду — -4…+1 °С. Днем 17 ноября воздух прогреется до 4-9 °С, на следующий день похолодает до 2-7 °С. Ветер 5-10 м/с, к среде порывы местами достигнут 12-17 м/с.

Читайте также:

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в первой половине недели осадков не будет. В ночь на понедельник возможен слабый дождь, в остальное время до среды ожидается пасмурная погода и штиль. По ночам температура будет опускаться до 0-2 °С, днем — 5-7 °С.

На побережье Черного моря 17 и 18 ноября будет сухо, но ветрено — 6-11 м/с, в среду порывы усилятся до 12-17 м/с, в Новороссийске — 18-23 м/с. Ночью воздух охладится до 1-6 °С, днем потеплеет до 8-13 °С.

Краснодар Новороссийск Погода Туапсинский район Черное море

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

«Локомотив-Кубань» в овертайме уступил «Автодору»
На Кубань придут дожди с мокрым снегом
В ковид-госпиталях Краснодарского края скончались пять пациентов, у всех были сердечно-сосудистые заболевания
На Кубани 23-летний парень погиб в сгоревшей машине
На Кубани 12-й день подряд фиксируют рост числа зараженных коронавирусом
В Анапе и Сочи оборудовали зимние пляжи. Губернатор хочет, чтобы такие появились и на других курортах Кубани

Лента новостей

Статьи

Борьба за инсулин

Жители Кубани с сахарным диабетом рассказали, как добиваются необходимых лекарств

Статьи Партнерский

На закуску

Что такое тартар и почему сырое мясо — это вкусно

Статьи

Полковничьи водопады

Убегаем от реальности за красивыми фотографиями

Реклама на портале