В больнице Сочи пьяный пациент устроил дебош

В Сочи в больнице устроил дебош местный житель, которого привезла скорая помощь

В Лазаревском районе Сочи госпитализировали 26-летнего местного жителя. Однако в больнице мужчина нецензурно выражался, мешал работать медикам и провоцировал конфликт. Тогда врачи включили сигнал «Тревога» и вызвали сотрудников Росгвардии, которые охраняют данный объект. По предварительной информации, пациент был пьян.

«Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности.

Напомним, в августе в Краснодаре оштрафовали мужчину, который пьяным приехал за ребенком в детсад.