Депутаты ЗСК Кубани приступили к изучению проекта краевого бюджета на три года
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 13 ноября внес на рассмотрение в Законодательное собрание Краснодарского края проект бюджета региона на три года
Планируется, что в 2021 году общий доход в краевой бюджет составит около 289 млрд рублей. Из этих средств более 95% пойдут на реализацию 26 государственных программ. При этом на социально-культурную сферу планируется направить 70,5% всех расходов.
«К контролю за исполнением всех госпрограмм мы всегда подходим особенно тщательно. Закон о краевой казне формировался в тот период, когда экономика приходила в себя от последствий локдауна. В условиях выпадающих доходов край мобилизовался и справился с новыми вызовами. Выровнять ситуацию помог и федеральный центр», — рассказал Юрий Бурлачко.
По его словам, в следующем году на развитие детских образовательных учреждений предусмотрено свыше 2 млрд рублей. На строительство медучреждений первичного звена здравоохранения муципалитеты получат субвенции [денежное пособие на определенный срок для выполнения конкретных целей] на 1,3 млрд рублей.
Также в 2020 году планируется работа над укреплением краевой экономики, развитием ключевых отраслей и оказанием поддержки кубанским предприятиям.
Председатель ЗСК отметил, что главам краевых ведомств нужно в осознать в полной мере персональную ответственность за выполнение целевых показателей по госпрограммам и нацпроектам.
«Наша первостепенная задача в новых реалиях — не допустить неосвоение средств, выделяемых в рамках реализации государственных программ», — добавил Юрий Бурлачко.
Он также отметил, что параметры краевого бюджета не окончательны, так как еще не распределены до конца все средства госбюджета. Поэтому к моменту рассмотрения законопроекта на пленарном заседании ЗСК в первом чтении планируется уточнить доходы и расходы. Сейчас все комитеты кубанского парламента будут детально изучать документ.
«Финалом данной работы станет проведение парламентских слушаний с привлечением широкого круга представителей экспертного сообщества и органов местного самоуправления», — заключил Юрий Бурлачко.
Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе краевого министерства финансов, публичные слушания пройдут 23 ноября. Сессия ЗСК, на которой парламентарии примут решение по данному вопросу, назначена на 25 ноября.
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