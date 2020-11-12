В Краснодаре автобус № 101А начнет ходить по новому маршруту
В Краснодаре с 16 ноября изменят схему движения городского автобусного маршрута № 101А
Автобус № 101А раньше ездил от хутора Октябрьского до улицы Новороссийской в район торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл». Новую схему движения организовали от поселка Плодородного до хутора Октябрьского. Маршрут начнет действовать с понедельника, 16 ноября.
«Это сделано для удобства жителей новых жилых комплексов, расположенных по улице Николая Воробьева в поселке Плодородном и улицы Александровской», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Автобус будет ехать от поселка Плодородного по улицам Александровской, Елисейской, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовской, Жлобы, Российской и далее по маршруту до хутора Октябрьского (в прямом и обратном направлениях).
Также с 16 ноября на маршруте увеличат количество подвижного состава — будут ходить десять автобусов вместо пяти, как было ранее. Таким образом, интервал движения автобусов в часы пик составит 20 минут, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
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