На Кубани за сутки от коронавируса умерли пять человек

Оперштаб Краснодарского края 12 ноября сообщил, что в регионе умерли еще пять человек с подтвержденным ковидом

Напомним, 12 ноября оперштаб Кубани сообщил, что еще 153 человека в регионе заразились коронавирусом, в том числе 15 детей. За сутки умерли пять пациентов.

В Красноармейской ЦРБ скончалась 50-летняя жительница Славянского района. Она попала в госпиталь в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию и подключили ее к ИВЛ. Анализ на COVID-19 оказался положительным. По данным оперштаба, женщина также страдала кардиосклерозом.

В Тихорецкой ЦРБ умерла 83-летняя местная жительница. Ее также госпитализировали в тяжелом состоянии. У пенсионерки на фоне ковида развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующие заболевания: гипертония, хронические болезни сердца и почек.

Еще один летальный случай зафиксировали в краевой клинической больнице № 2 Краснодара. Там медики не смогли спасти 62-летнюю женщину с двусторонней полисегментарной пневмонией и COVID-19. Пациентка умерла, находясь на ИВЛ. Она также страдала гипертонией и заболеванием кишечника.

В Афипской районной больнице за сутки скончались двое мужчин в возрасте 81 года и 85 лет. У них был подтвержденный коронавирус. 81-летний пацент страдал болезнями сердца, а второй пенсионер ранее перенес инсульт, у него были заболевания сердца и гипертония.