На Кубани «Билайн» запустил управление мобильной сетью с помощью искусственного интеллекта

10 ноября «Билайн» рассказал о результатах внедрения нового поколения автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks) на мобильной сети в Краснодарском крае и других регионах РФ

Клиенты могут еще быстрее загружать одним кликом тяжелый контент, при этом неважно, находятся ли они на месте или в движущемся автомобиле. Теперь нет разницы, где играть в онлайн-игры или стримить в блог — при перемещении по городу связь остается надежной, как будто дома или в кафе.

Использование искусственного интеллекта повысило надежность бесшовного перехода между базовыми станциями. В Краснодаре и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 30%, в Москве — на 43%.

Работа искусственного интеллекта сделала сеть мощнее — после внедрения системы SON пропускная способность выросла на треть. Теперь клиенты могут смотреть больше качественного видео, несмотря на увеличившийся вес. В итоге в третьем квартале 2020 года объем LTE-трафика увеличился на 41% по сравнению с тем же периодом 2019 года.