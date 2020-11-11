На Кубани «Билайн» запустил управление мобильной сетью с помощью искусственного интеллекта

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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10 ноября «Билайн» рассказал о результатах внедрения нового поколения автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks) на мобильной сети в Краснодарском крае и других регионах РФ

Клиенты могут еще быстрее загружать одним кликом тяжелый контент, при этом неважно, находятся ли они на месте или в движущемся автомобиле. Теперь нет разницы, где играть в онлайн-игры или стримить в блог — при перемещении по городу связь остается надежной, как будто дома или в кафе.

Использование искусственного интеллекта повысило надежность бесшовного перехода между базовыми станциями. В Краснодаре и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 30%, в Москве — на 43%.

Работа искусственного интеллекта сделала сеть мощнее — после внедрения системы SON пропускная способность выросла на треть. Теперь клиенты могут смотреть больше качественного видео, несмотря на увеличившийся вес. В итоге в третьем квартале 2020 года объем LTE-трафика увеличился на 41% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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«Система SON использует лучшие практики в области искусственного интеллекта, исследует потребности клиентов и управляет ресурсами сети 24/7. Анализируя сетевую статистику, этажность, плотность застройки и рельеф местности, искусственный интеллект подбирает индивидуальные настройки сети, которые могут удовлетворить потребности клиентов в конкретном месте и в конкретное время. Развитие сети остается стратегическим фокусом компании, и мы продолжим внедрять новые технологии в интересах наших клиентов», — сказал исполнительный вице-президент по технике «Билайн» Валерий Шоржин.

В 2020 году провайдер запустил новую систему SON в регионах с максимальным присутствием клиентов. «Билайн» полностью внедрил систему в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В дальнейшем «Билайн» масштабирует систему на всю РФ.

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Вместе с развертыванием SON «Билайн» продолжает поддерживать высокие темпы строительства сети. Компания за 2018 и 2019 годы удвоила сеть 4G в РФ, а в 3 квартале 2020 года количество вышек 4G увеличилось еще на 20% по сравнению с прошлым годом. В итоге, несмотря на рост трафика, клиенты ускорились в мобильном интернете во многих регионах.

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