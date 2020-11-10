В Адыгее намереваются через год открыть 13 детсадов

В Адыгее до 2021 года при поддержке федерального центра возведут 13 дошкольных организаций, где создадут 3 тыс. новых мест для детей

Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. По информации министерства образования и науки республики, в этом году в регионе уже построены два детсада — в ауле Понежукай и в поселке Энем. Практически готов к сдаче детсад в Майкопе. Планируется, что он будет сдан в эксплуатацию в декабре. Накануне объект осмотрел глава республики Мурат Кумпилов.

Также началось строительство трех дошкольных организаций по 120 мест в Красногвардейском районе. В следующем году новый детсад на 120 мест появится и на хуторе Тихонов Шовгеновского района. Также в Тахтамукайском районе и на хуторе Гавердовском планируется возвести к детсадам три пристройки на 360 детей, половина из них — для ясельных групп.

«В республике практически ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет, сейчас решается вопрос о создании новых ясельных мест. В настоящее время в очереди на получение путевки в ДОУ находятся более 3,8 тыс. детей, поэтому остается актуальным вопрос строительства новых детских садов», — отметили в пресс-службе главы республики.

Также в 2020 году собираются завершить строительство двух школ: в Майкопе на 1,1 тыс. мест и в станице Ханской на 250 мест. В 2021 году начнется строительство еще одной школы на 1,1 тыс. мест в Майкопе.

В Тахтамукайском районе в 2018–2019 годах построили две школы. Но с учетом динамики развития этого района уже сегодня необходимо построить еще два образовательных учреждения по 1 тыс. мест, а в перспективе — не менее четырех-пяти школ.

«Под строительство новых зданий для образовательных организаций рассматривайте перспективные площадки, с развитой инфраструктурой, а также с учетом жилищной застройки», — поручил глава Адыгеи.