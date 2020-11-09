На Кубани продолжает расти суточный показатель по заболевшим коронавирусом
Оперштаб Краснодарского края 9 ноября сообщил о 144 новых случаях COVID-19 в регионе и 6 смертях
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 21 тыс. 798 человек в 84 регионах страны. При этом только 26,8% инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Всего к 9 ноября в России зарегистировали 1 млн 796 тыс. 132 случая COVID-19.
За время пандемии скончались 30 тыс. 793 жителя России, в том числе 256 — за предыдущие сутки. При этом 1 млн 335 тыс. 141 пациент ковид-госпиталя выздоровел, в том числе 10 тыс. 722 накануне.
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Больше всего новых носителей коронавируса выявили в Москве (6 тыс. 897), Санкт-Петербурге (1 тыс. 403) и Московской области (660).
На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям COVID-19 выглядит так: Ростовская область — 310, Ставропольский край — 211, Крым — 148, Краснодарский край — 144, Дагестан — 90, Карачаево-Черкесия — 90, Кабардино-Балкария — 83, Севастополь — 73, Адыгея — 71, Северная Осетия — 69, Ингушетия — 66, Чечня — 37.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди 144 новых заболевших 77 женщин и 67 мужчин. В четырех муниципалитетах COVID-19 подтвердился у 13 детей. Возраст новых пациентов — от 1 года до 90 лет.
Вот как распределились случаи инфицирования по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 41;
- в Анапе — 15;
- в Туапсинском районе — 12;
- в Белореченском районе — 10;
- в Горячем Ключе и Северском районе — по 9;
- в Сочи — 7;
- в Тихорецком районе — 5;
- в Апшеронском и Выселковском районах — по 4;
- в Ейском, Крымском, Темрюкском и Щербиновском районах — по 3;
- в Абинском, Калининском, Кущевском, Красноармейском, Славянском районах — по 2;
- в Геленджике, Армавире, Гулькевичском, Кавказском, Ленинградском, Староминском районах — по 1.
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В региональном минздраве уточнили, что к 9 ноября диагноз коронавирус официально подтвердился у 18 тыс. 631 человека, в том числе у 1 тыс. 617 детей. Показатель заболеваемости достиг 328,2 случаев на 100 тыс. населения края.
За все время выздоровели 12 тыс. 92 пациента ковид-госпиталей (+58 за сутки), 478 кубанцев спасти не удалось (+6 новых летальных исходов). Еще 46 жителей Краснодарского края находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 — на ЭКМО.
За все время к кубанским медикам с подозрением на коронавирус обратились 77 тыс. 126 человек, включая 6 тыс. 259 детей. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 6 тыс. 656 человек, в том числе 1 тыс. 908 детей. В региональных лабораториях провели 1 млн 494 тыс. 979 исследований на COVID-19.
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