В Адыгее назначили нового министра экономразвития и торговли

Заур Шеуджен родился в Майкопе, окончил Южный федеральный университет по специальности «мировая экономика». Трудовую деятельность начал в сфере торговли. С 2012 по 2019 год работал в министерстве финансов Адыгеи. С 2019 года занимал пост заместителя директора регионального центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Ранее этот пост занимал Геннадий Митрофанов, а в сентябре его освободили от обязанностей в связи с переходом на новую должность — премьер-министра Адыгеи. Место Митрофанова занял Заур Шеуджен, указ о его назначении 6 ноября подписал глава региона Мурат Кумпилов.

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