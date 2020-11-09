В Адыгее назначили нового министра экономразвития и торговли

Адыгея

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Заур Шеуджен в начале ноября возглавил министерство экономического развития и торговли Адыгеи

Ранее этот пост занимал Геннадий Митрофанов, а в сентябре его освободили от обязанностей в связи с переходом на новую должность — премьер-министра Адыгеи. Место Митрофанова занял Заур Шеуджен, указ о его назначении 6 ноября подписал глава региона Мурат Кумпилов.

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Кто такой Заур Шеуджен

Заур Шеуджен родился в Майкопе, окончил Южный федеральный университет по специальности «мировая экономика». Трудовую деятельность начал в сфере торговли. С 2012 по 2019 год работал в министерстве финансов Адыгеи. С 2019 года занимал пост заместителя директора регионального центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Кадровые перестановки Мурат Кумпилов Чиновники

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