В Адыгее собираются построить второй завод по производству гофроупаковки

Компания SFT Group планирует до 2025 года создать новое производство на юге России

Руководитель региона предложил для реализации проекта территорию индустриального парка «Яблоновский», который строят под Краснодаром. Под будущий индустриальный парк в пределах поселка Яблоновского уже сформировано 193 га территории.

Адыгея рассматривается как один из перспективных регионов для вложения инвестиций и строительства завода по производству гофроупаковки. Об этом 20 октября сообщил директор по гофродивизиону SFT Group Денис Белковский во время встречи с главой республики Муратом Кумпиловым.

Как сообщил 22 октября порталу Юга.ру премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, сейчас идет работа над созданием там необходимой инфраструктуры для промышленной зоны. Планируется, что работы стартуют уже в следующем году в рамках индивидуальной программы развития региона. Парк будет обеспечен электроснабжением, газоснабжением и водоснабжением, съездом с федеральной трассы на подъездную дорогу к индустриальному парку.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что одним из первых участников проекта может стать компания SFT Group, в состав которой входит ведущее предприятие республики — ООО «Картонтара». Планируется, что новый завод по мощности будет сравним с «Картонтарой».

Предположительные сроки реализации проекта — 2022-2025 годы. Работа над ним началась с подбора инвестиционной площадки. Новый завод собираются построить на территории промышленной зоны «Яблоновский».

«Это очень перспективная инвестплощадка. Понравился и системный подход руководства республики, а также топография и заявленная инфраструктура. Однозначно, индустриальный парк "Яблоновский" будет активно развиваться. Мы заинтересованы стать его резидентами и вкладывать инвестиции в производство на территории Адыгеи», — сказал Денис Белковский.

Дальнейшее обсуждение планируется провести после разработки технико-экономических обоснований проекта.

«Нам важны как модернизация действующих производств, так и строительство новых предприятий. Поэтому республика открыта к диалогу и детальному рассмотрению инвестиционного предложения», — заключил Мурат Кумпилов.