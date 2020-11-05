Первышов рассказал, кем он был на своей первой работе
5 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов посетил завод металлоконструкций
Первышов написал об этом в своем телеграм-канале. Краснодарский завод металлоконструкций находится на улице Захарова, часть предприятия располагается на базе завода Седина. На объекте производят сварные балки, строительные и мостовые металлоконструкции, опорные линии электропередач. Также завод готовил изделия для железнодорожной части Крымского моста. По словам мэра, «производств такого уровня в нашей стране — единицы».
«Сейчас предприятие реализует проекты по изготовлению мостовых сооружений для Геленджика и Краснодара. В частности, производит конструкции для нового Яблоновского моста, который включен в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — добавил Первышов.
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Мэр Краснодара рассказал, что его трудовая деятельность началась именно на этом заводе. Первышов был столяром третьего разряда в цехе деревообработки.
Глава отметил, что у города есть много задач по развитию транспортной инфраструктуры, воплотить которые помог бы Краснодарский завод металлоконструкций.
«Промышленности Краснодара нужно больше таких предприятий», — резюмировал он.
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