«Ростелеком» обеспечил связью музей «Россия — Моя история» в Пятигорске
5 ноября «Ростелеком» сообщил о запуске комплекса телеком-услуг в новом музейно-выставочном комплексе «Россия — Моя история» в Пятигорске
В столице Северо-Кавказского федерального округа провайдер снабдил исторический парк IP-телефонией и скоростным интернетом до 800 Мбит/с, организовал 20 бесшовных зон Wi-Fi для мобильных пользователей. Специалисты «Ростелекома» подключили выделенную частную сеть с пропускной способностью 20 Мбит/с для передачи данных в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ставропольского края в случае чрезвычайных ситуаций и аварий.
«С музеем «Россия — Моя история» в Ставрополе мы сотрудничаем с самого момента образования и не только по предоставлению телеком-услуг. При нашей поддержке на площадках музея ежегодно реализуются проекты по повышению грамотности в информационных технологиях. А недавно комплекс поздравил 600-тысячного посетителя. В подарок юбилейный гость получил полезные гаджеты и от «Ростелекома». Традицию цифрового сотрудничества мы продолжим и в Пятигорске», — отметил директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.
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Проект «Россия — Моя история» реализуется по инициативе Патриаршего совета по культуре при поддержке Администрации Президента РФ. На Северном Кавказе создано уже три подобных объекта. Каждый из них «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами. Мультимедийный комплекс в Пятигорске открылся в честь 240-летия города-курорта 11 сентября 2020 года и стал крупнейшим в РФ. Его площадь составляет 10 тыс. квадратных метров.
«Уникальность проекта — в многочисленных интерактивных решениях с применением более тысячи единиц мультимедийной техники. Интернет позволяет своевременно обновлять экспозиции, без проблем подключать любые цифровые сервисы, пользоваться Wi-Fi. Объемы загружаемой и обрабатываемой информации огромные, но виртуальная сеть легко справляется с нагрузками», — рассказал директор музейно-выставочного комплекса «Россия — Моя история» в Пятигорске Георгий Головин.
Исторические парки «Россия — Моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс страны, работающий в 22 городах. «Ростелеком» обслуживает их и другие музейно-выставочные комплексы приоритетно во всех регионах своего присутствия.
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