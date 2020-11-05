«Ростелеком» обеспечил связью музей «Россия — Моя история» в Пятигорске

В столице Северо-Кавказского федерального округа провайдер снабдил исторический парк IP-телефонией и скоростным интернетом до 800 Мбит/с, организовал 20 бесшовных зон Wi-Fi для мобильных пользователей. Специалисты «Ростелекома» подключили выделенную частную сеть с пропускной способностью 20 Мбит/с для передачи данных в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ставропольского края в случае чрезвычайных ситуаций и аварий.

«С музеем «Россия — Моя история» в Ставрополе мы сотрудничаем с самого момента образования и не только по предоставлению телеком-услуг. При нашей поддержке на площадках музея ежегодно реализуются проекты по повышению грамотности в информационных технологиях. А недавно комплекс поздравил 600-тысячного посетителя. В подарок юбилейный гость получил полезные гаджеты и от «Ростелекома». Традицию цифрового сотрудничества мы продолжим и в Пятигорске», — отметил директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.