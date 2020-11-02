На Кубани от коронавируса умерли еще 7 человек, в том числе 43-летняя женщина

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 2 ноября рассказал подробности о семи летальных случаях, которые зафиксировали в ковид-госпиталях региона за прошлые сутки

Напомним, по данным регионального оперштаба, на Кубани COVID-19 заболели еще 132 человека, в том числе 23 ребенка. Также в крае за прошлые сутки скончались еще семь человек с диагнозом коронавирус. Летальные случаи произошли в больницах Сочи, Новороссийска, Армавира, Тихорецкого и Крымского районов.

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В городскую больницу № 3 Сочи бригада скорой помощи госпитализировала 82-летнего жителя курорта. Медики диагностировали у пациента двустороннюю пневмонию тяжелой степени, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Несмотря на усилия врачей, пенсионера спасти не удалось. Отмечается, что у него были также гипертония и заболевания сердца.

Вторым умершим пациентом за сутки стала 66-летняя жительница Новороссийска. Она умерла в инфекционной больнице № 3, куда попала в тяжелом состоянии. Диагнозы женщины: коронавирус, двусторонняя пневмония, хронический миелолейкоз.

В инфекционной больнице № 4 Армавира умерла 77-летняя жительница города. У нее был COVID-19 и двусторонняя пневмония в тяжелой форме.

Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 67-летнего жителя Кропоткина с двухсторонней полисегментарной пневмонией и сердечно-сосудистыми патологиями.

Еще три летальных случая произошли в Крымской ЦРБ. Там умерла 43-летняя крымчанка, подключенная к ИВЛ. По данным оперштаба, у женщины была крайне тяжелая форма двусторонней пневмонии, коронавирус, хронический бронхит и гипертония.

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Также в больнице умер 60-летний житель Анапы. У него был диагностированный коронавирус, двусторонняя пневмония тяжелой степени, мужчина страдал гипертонией. Третьим умершим пациентом в этом медучреждении стала 73-летняя пенсионерка из Абинска. У женщины были: двухсторонняя пневмония, COVID-19, гипертония и сердечно-сосудистые патологии.

Всего за время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 17 тыс. 663 человек, из них 435 умерли.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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