МегаФон запустил 4G в 27 населенных пунктах Кубани

С начала 2020 года высокоскоростной интернет от МегаФона появился более чем в 100 поселках и городах Южного и Северо-Кавказского округов

Среди 27 населенных пунктов Кубани, где появился 4G интернет от МегаФона, есть небольшие станицы края и селения в предгорной зоне Черноморского побережья. Благодаря средней скорости мобильного интернета более 30 Мбит/сек жители этих территорий теперь могут свободно общаться в мессенджерах, серфить в сети, а также прослушивать музыку в онлайне или быстро скачивать видео.

«Мы понимаем, что в ближайшие 5-10 лет наши клиенты полностью оцифруют свой день с помощью IT-решений. Стараясь опережать события МегаФон уже сегодня инвестирует в развитие новых возможностей, расширяя зону присутствия скоростного интернета. Мы развиваем инфраструктуру как в региональных центрах, так и во многих поселках, станицах и горной местности», — рассказал технический директор Кавказского филиала МегаФона Олег Постных.

По данным международной компании Ookla, в 2020 году Краснодарский край вошел в число регионов с самым быстрым интернетом на Кавказе наряду с Ростовской областью, Ставропольским краем, Дагестаном и Чечней.

Новые базовые станции стандарта LTE по программе закрытия «белых пятен» в этом году инжернеры построили в селах Нижняя Шиловка, Орел-Изумруд, поселках Хоста, Дагомыс, Шаумяновка, Нижнее Учдере, Кучук-Дере, станицах Александровка, Павловская, Холмская, Платнировская, сообщили в пресс-службе МегаФона.