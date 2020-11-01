На Кубани в аварийном состоянии находятся 48 медучреждений. Еще в части зданий нет отопления и канализации

В середине октября портал Юга.ру направил запрос в министерство здравоохранения Краснодарского края, в котором поинтересовался, сколько всего учреждений находится в ведении регионального минздрава. Также редакция спросила, в скольких зданиях есть центральное отопление и канализация, а также сколько находятся в удовлетворительном и аварийном состоянии.

В пресс-службе минздрава Кубани ответили, что на балансе госучреждений здравоохранения Краснодарского края состоит 2 тыс. 184 здания, в которых оказывают медпомощь. Из них:

центральным отоплением обеспечены 1 тыс. 515 зданий;

работоспособной канализацией обеспечены 1 тыс. 978 зданий;

требуют реконструкции или капремонта 126 зданий;

в аварийном состоянии 48 зданий, из которых 41 здание фельдшерско-акушерских пунктов.

Таким образом, в регионе 669 медучреждений работают без центрального отопления и 206 зданий — без канализации.

В минздраве Кубани добавили, что аварийные здания находятся в Горячем Ключе, Сочи, Анапском, Белореченком, Выселковском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Крымском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Кущевском и Ейском районах. В 2020 году в рамках программы «Развитие здравоохранения» планировали замену 22 аварийных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитальный ремонт более чем в 60 учреждениях здравоохранения.

На каком этапе находится ремонт и замена аварийных зданий к октябрю 2020 года в министерстве здравоохранения не уточнили.