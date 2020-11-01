«Здесь не место тем, кто может сломаться после одного-двух поражений». Тренер «Краснодара» прокомментировал матч с «Ахматом»

Краснодарский край

Распечатать

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев 31 октября рассказал о матче с чеченским «Ахматом»

Напомним, матч «Краснодар» — «Ахмат» прошел накануне в Грозном. Черно-зеленые уступили со счетом 2:0 и опустились на 10-е место турнирной таблицы Тинькофф РПЛ.

В этой игре сразу в стартовом составе дебютировал 19-летний воспитанник академии «Краснодара» Вячеслав Литвинов. По словам главного тренера «быков» Мурада Мусаева, в роли центрального защитника мог сыграть Юрий Газинский, однако Литвинов хорошо проявил себя в «Краснодаре-2» и поэтому получил возможность выйти на поле.

Капитаном команды в матче с «Ахматом» стал голкипер Матвей Сафонов. Мусаев объяснил это решение тем, что спортсмен уже был капитаном в одной из встреч и проявил себя хорошо. Кроме того, тренер хотел таким образом поддержать Сафонова после поражения «Челси».

Также Мусаев рассказал о состоянии полузащитника Тони Вильены, о болезни которого объявили до матча.

«Не могу прокомментировать его состояние, потому что оно меняется каждый день. Я думаю, что до паузы сборных мы его не увидим», — утончил тренер на послематчевой пресс-конференции.

РПЛ ФК «Ахмат» ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани за сутки умерли семь пациентов с COVID-19, в том числе 36-летний мужчина
В России за сутки диагностировали рекордные 18 тыс. 665 случаев заражения COVID-19
«Здесь не место тем, кто может сломаться после одного-двух поражений». Тренер «Краснодара» прокомментировал матч с «Ахматом»
Из-за пандемии в травматологии Краснодара увеличилось время ожидания экстренной помощи
«Краснодар» уступил «Ахмату» на выезде
В Азовском море нашли тело, предположительно, одного из моряков с взорвавшегося танкера — Интерфакс

Лента новостей

Статьи

Беречь, сохранять

«Пятёрочка» стала победителем конкурса экологических проектов

Статьи

«Он не олигарх, он сам себя сделал»

Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

Статьи

Турция: опыт поездки в отпуск на фоне пандемии

Реклама на портале