«Здесь не место тем, кто может сломаться после одного-двух поражений». Тренер «Краснодара» прокомментировал матч с «Ахматом»

Напомним, матч «Краснодар» — «Ахмат» прошел накануне в Грозном. Черно-зеленые уступили со счетом 2:0 и опустились на 10-е место турнирной таблицы Тинькофф РПЛ.

В этой игре сразу в стартовом составе дебютировал 19-летний воспитанник академии «Краснодара» Вячеслав Литвинов. По словам главного тренера «быков» Мурада Мусаева, в роли центрального защитника мог сыграть Юрий Газинский, однако Литвинов хорошо проявил себя в «Краснодаре-2» и поэтому получил возможность выйти на поле.

Капитаном команды в матче с «Ахматом» стал голкипер Матвей Сафонов. Мусаев объяснил это решение тем, что спортсмен уже был капитаном в одной из встреч и проявил себя хорошо. Кроме того, тренер хотел таким образом поддержать Сафонова после поражения «Челси».

Также Мусаев рассказал о состоянии полузащитника Тони Вильены, о болезни которого объявили до матча.

«Не могу прокомментировать его состояние, потому что оно меняется каждый день. Я думаю, что до паузы сборных мы его не увидим», — утончил тренер на послематчевой пресс-конференции.