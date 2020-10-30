На Кубани не хватает около 6,5 тыс. медиков

В середине октября портал Юга.ру поинтересовался у пресс-службы минздрава края, каков сейчас дефицит медицинских кадров в учреждениях здравоохранения. А также сколько не хватает врачей, специалистов среднего и младшего медперсонала.

В министерстве ответили, что в крае дефицит специалистов в медорганизациях в соответствии с расчетом потребности составляет 6 тыс. 437 человек, из них: