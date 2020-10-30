На Кубани не хватает около 6,5 тыс. медиков
Минздрав Кубани 30 октября рассказал о дефиците кадров в медицинских организациях края
В середине октября портал Юга.ру поинтересовался у пресс-службы минздрава края, каков сейчас дефицит медицинских кадров в учреждениях здравоохранения. А также сколько не хватает врачей, специалистов среднего и младшего медперсонала.
В министерстве ответили, что в крае дефицит специалистов в медорганизациях в соответствии с расчетом потребности составляет 6 тыс. 437 человек, из них:
- врачи — 1 тыс. 58 человек;
- средний медперсонал — 1 тыс. 329 человек;
- младший медперсонал — 4 тыс. 50 человек.
Отметим, что дефицит медицинских кадров наблюдается сейчас не только в Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 30 октября заявил, что нехватка врачей сейчас ощущается везде. Он считает, что зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом российском регионе — каждый субъект должен регулировать это в зависимости от возможностей, уточнил RT.
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