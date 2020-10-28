В Адыгее начали развивать национальные виды спорта

Адыгея

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Комитет физической культуры и спорта Адыгеи рассказал, какой вид спорта в республике самый популярный

В Адыгее набирают популярность национальные виды спорта, среди них — борьба на поясах. Это один из любимых видов спорта в республики, отметили в комитете по физической культуре и спорту региона. Там уточнили, что многие мальчики изучают борьбу и делают все, чтобы как можно больше популяризировать ее на территории республики.

В сентябре 2020 года в Адыгее впервые организовали и провели открытый чемпионат республики по борьбе на поясах. Он собрал 40 спортсменов из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. В дальнейшем планируется продолжить организацию соревнований. Для повышения статуса борьбы на поясах и других национальных видов спорта 28 октября депутаты республиканского парламента внесли изменения в Закон Адыгеи «О физической культуре и спорте». Они расширили полномочия спорткомитета по организации развития национальных видов спорта.

По мнению депутатов, национальные виды спорта имеют социально-культурную направленность и являются своеобразным брендом народов страны. Сейчас в России насчитывается более 60 национальных видов спорта, такие как лапта, городки, борьба на поясах и другие.

Борьба на поясах — единоборство двух невооруженных атлетов, в которой участники физически состязаются друг с другом, держа друг друга за пояса.

Единоборства

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