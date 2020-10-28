В Адыгее для пенсионеров собираются организовать «Санаторий на дому»
В Адыгее с 1 ноября планируют запустить проект, в рамках которого пожилым людям будут оказывать дома социально-медицинскую помощь
Сегодня в Адыгее проживает более 114 тыс. пенсионеров, из которых около 5 тыс. одиноких граждан пенсионного возраста получают социальные услуги на дому. В рамках проекта «Санаторий на дому» им будет бесплатно оказываться дополнительная помощь через Комплексный центр социального обслуживания населения.
В министерстве труда и социального развития Адыгеи порталу Юга.ру рассказали, что программа ориентирована на потребности пожилых пациентов, в том числе с психическими расстройствами. В первую очередь помощь получат одинокие инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать социальные учреждения.
В рамках нового проекта пенсионерам на дому будут предоставлять социально-медицинские, социально-оздоровительные услуги в соответствии с назначением врача. Также по желанию они могут получать социально-правовые и социально-психологические услуги.
В министерстве уточнили, что каждому гражданину пожилого возраста и инвалиду, в том числе с психическим расстройством, специалисты центра соцобслуживания составят десятидневную индивидуальную программу реабилитации. Программа будет включать занятия с массажерами, комплекс упражнений по физкультуре, дыхательной гимнастики, прогулки на свежем воздухе и общение.
«Гражданам, частично или полностью утратившим степень самообслуживания, в индивидуальную программу реабилитации включат гигиенические процедуры, а также по мере необходимости обучение членов семей по уходу за такими гражданами», — отметили в ведомстве. Там также добавили, что проект будет реализован в рамках нацпроекта «Демография».
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