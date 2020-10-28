В Краснодаре анонсирован бизнес-тренинг для людей с ограниченными возможностями

Партнерский Краснодарский край

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Тренинг под названием «Бизнес без границ» пройдет 14 ноября

Мероприятие в инновационном центре на ул. Северной, 405 будет организовано по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Для участия приглашаются взрослые люди с ограничениями по здоровью, подростки, их родители и люди, опекающие «особенных» детей. Специалисты расскажут, как получить навыки для работы людям с ограниченными возможностями, и их родственникам. Речь пойдет и о том, какие возможности в ведении бизнеса предоставляет господдержка.

Спикерами выступят представители краевого Фонда развития бизнеса, директор фонда «Открытая среда» Анна Сметана, руководитель управления малого и среднего бизнеса ПАО «Крайинвестбанк» Михаил Гаврилов и руководитель фонда «Доступная среда», параатлет и блогер Никита Ванков.

#ЯТОЖЕСТРАННЫЙ:

Они расскажут:

  • как зарегистрировать самозанятость;
  • как определить направление бизнеса, которое подходит конкретному человеку;
  • какую поддержку оказывает государство предпринимательству.


Спикеры и участники поделятся историями людей, которые смогли преодолеть барьеры, и расскажут о новых формах предпринимательства вроде блогерства. На тренинге каждый участник сможет лично пообщаться с представителями Фонда развития бизнеса Краснодарского края, Центра поддержки предпринимателей, центра «Мой бизнес», спикерами, психологами и потенциальными работодателями.

«Этот город — я»:

«Мы хотим рассказать и показать людям, у которых существуют ограничения по здоровью и физическим возможностям, как можно реализовать себя. Мотивировать их на развитие своей деятельности и помочь им в бизнесе», — рассказали организаторы события.

Регистрация обязательна, так как количество мест ограничено. Зарегистрироваться необходимо по ссылке.

Организаторы также отметили, что в случае введения дополнительных ограничений в связи с коронавирусом, тренинг проведут онлайн. Удаленный доступ смогут предоставить и тем участникам, у кого нет возможности лично присутствовать на мероприятии — для этого надо оставить соответствующий комментарий в заявке.

Бизнес-сообщество Дети-инвалиды Инвалиды Малый и средний бизнес Образование поддержка малого бизнеса Тренинг

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