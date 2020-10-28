В Краснодаре анонсирован бизнес-тренинг для людей с ограниченными возможностями

Мероприятие в инновационном центре на ул. Северной, 405 будет организовано по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.



Для участия приглашаются взрослые люди с ограничениями по здоровью, подростки, их родители и люди, опекающие «особенных» детей. Специалисты расскажут, как получить навыки для работы людям с ограниченными возможностями, и их родственникам. Речь пойдет и о том, какие возможности в ведении бизнеса предоставляет господдержка.

Спикерами выступят представители краевого Фонда развития бизнеса, директор фонда «Открытая среда» Анна Сметана, руководитель управления малого и среднего бизнеса ПАО «Крайинвестбанк» Михаил Гаврилов и руководитель фонда «Доступная среда», параатлет и блогер Никита Ванков.