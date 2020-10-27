В ковид-госпиталях Северского, Лабинского и Тихорецкого районов умерли за сутки четыре кубанца

Власти Краснодарского края 27 октября рассказали подробности четырех новых летальных исходов, которые зафиксировали в регионе за прошлые сутки

Напомним, за прошедшие сутки на Кубани зарегистировали 120 новых случаев COVID-19 и четыре летальных исхода. По информации краевого оперштаба, пациенты с коронавирусом скончались в ковид-госпиталях Северского, Лабинского и Тихорецкого районов.

Первый летальный случай зафиксировали в Афипской больнице Северского района. Там умерла 71-летняя жительница Абинского района с подтвержденным коронавирусом, которая находилась на ИВЛ. Также у пенсионерки были язва, ишемия и гипертония.

В Лабинской центральной районной больнице умер 87-летний житель Мостовского района. Диагнозы пациента: двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, ишемия, гипертония и хроническая сердечная недостаточность

Еще два больных коронавирусом скончались в Тихорецкой районной больнице. Это 66-летняя и 73-летний жители Кавказского района. У обоих пациентов медики диагностировали двустороннюю пневмонию, а тест на COVID-19 дал положительный результат. По данным оперштаба, 66-летняя женщина также страдала гипертонией, у мужчины был атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность и гипертония.