В Тихорецке бывший преподаватель ж/д техникума писал дипломы студентам за взятки, его будут судить

Краснодарский край

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26 октября в следственном комитете рассказали об уголовном деле против одного из преподавателей Тихорецка

Установлено, что с 2017 по 2018 годы преподаватель Тихорецкого ж/д техникума, филиала Ростовского университета путей сообщения, писал дипломы за студентов и обеспечивал беспрепятственную защиту на заседании комиссии. В общем за это он получил 200 тыс. рублей.

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На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). 26 октября в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что расследование завершено.

Дело направили в суд.

Взятка Образование Тихорецкий район

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