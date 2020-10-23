Главу станицы на Кубани оштрафовали за несанкционированные свалки

Краснодарский край

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В Кореновском районе главу станицы оштрафовали за две незаконные свалки твердых коммунальных отходов

Во время проверки на территории станицы Сергиевской Кореновского района прокуратура Кубани нашла два места несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенных на территории общего пользования.

Прокурор района возбудил против главы станицы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Согласно официальному сайту Сергиевского сельского поселения, его возглавляет Анатолий Мозговой.

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю рассмотрел материалы дела и наложил на главу штраф. Кроме того, несанкционированные свалки ликвидировали в полном объеме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кореновский район Мусор Прокуратура

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