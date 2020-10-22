РТКОММ запустил акцию «Цена важна» для подключения высокоскоростного интернета со скидкой

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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РТКОММ 19 октября запустил новую акцию, по которой абоненты смогут подключиться к спутниковому интернету SenSat за 9,9 тыс. рублей

РТКОММ — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком». Под торговой маркой SenSat компания предоставляет потребителям услуги высокоскоростного интернета в Ka-диапазоне.

В октябре РТКОММ запустил проводит акцию «Цена важна», в рамках которой новые абоненты SenSat могут подключиться к интернету (скорость до 45 Мбит/с) за 9,9 тыс. рублей.

«Специальная акция "Цена важна" — уникальное рыночное предложение для новых абонентов SenSat. Акция отличается выгодными ценами на пользовательское оборудование и направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов, проинформировать их о новых возможностях подключения скоростного спутникового интернета для загородного дома и бизнеса», — рассказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

Он также объяснил, почему РТКОММ решил провести акцию перед Новым годом: компания ожидает, что перед праздником увеличится рост обращений пользователей.

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Акция «Цена важна» проходит по всей территории России до 28 декабря. Она распространяется на оборудование для работы в Ка-диапазоне через космические аппараты «Экспресс-АМ5», «Ямал-601» и «Eutelsat 36C» («Экспресс-АМУ1»).

Чтобы стать участником акции, нужно купить, установить и активировать комплект подключения спутникового интернета, а также выбрать тариф и заключить договор с РТКОММ.

В пресс-службе компании отметили, что доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя через выбранную им службу доставки — либо самостоятельно, либо через официального дилера SenSat в регионе.

Узнать условия акции и оставить заявку на подключение можно здесь.

Интернет Ростелеком Связь Технологии

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