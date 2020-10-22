РТКОММ запустил акцию «Цена важна» для подключения высокоскоростного интернета со скидкой

РТКОММ 19 октября запустил новую акцию, по которой абоненты смогут подключиться к спутниковому интернету SenSat за 9,9 тыс. рублей

В октябре РТКОММ запустил проводит акцию «Цена важна», в рамках которой новые абоненты SenSat могут подключиться к интернету (скорость до 45 Мбит/с) за 9,9 тыс. рублей.

«Специальная акция "Цена важна" — уникальное рыночное предложение для новых абонентов SenSat. Акция отличается выгодными ценами на пользовательское оборудование и направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов, проинформировать их о новых возможностях подключения скоростного спутникового интернета для загородного дома и бизнеса», — рассказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

Он также объяснил, почему РТКОММ решил провести акцию перед Новым годом: компания ожидает, что перед праздником увеличится рост обращений пользователей.