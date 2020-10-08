РТКОММ выпустил пакетные предложения «Персональный микс» для клиентов, ведущих бизнес в труднодоступных и удаленных районах РФ

С помощью предложения РТКОММ можно организовать индивидуальные VSAT-каналы для передачи данных и выхода в интернет без ограничения трафика, с распределенным доступом и возможностью выбрать нужную скорость.

При подключении пакетных решений «Персональный микс» клиенты РТКОММ получают пакеты услуг, позволяющие организовать удаленный контроль за предприятием и сделать управление компанией проще и экономичнее.

РТКОММ, дочерняя компания ПАО «Ростелеком», разработала решения, которые позволяют выбрать и скомпоновать услуги для повышения эффективности бизнеса по выгодной цене в едином пакете.

«Пакетные предложения РТКОММ “Персональный микс” могут приносить до 27% выгоды. Они специально разработаны, чтобы помочь нашим клиентам, ведущим свой бизнес на труднодоступных и удаленных территориях. Суть предложений — в комбинации прозрачных и экономичных решений, построенных на основе спутникового доступа в интернет. Пакет “Персональный микс” — это современные цифровые услуги по выгодным ценам, которые позволят бизнесу эффективно развиваться и приносить прибыль в любой точке нашей страны», — сказал гендиректор РТКОММ Сергей Ратиев.

Пакет «Персональный микс» включает доступ к внутрикорпоративной телефонии и видеонаблюдению с выделенной гарантированной полосой без ограничения трафика. Также есть комплекс сетевой безопасности для VSAT-каналов связи с единым IP-адресом.

Подробнее о предложении и составе пакета можно узнать на сайте.