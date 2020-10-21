«Ростелеком» раздаст своим клиентам подарки за участие в онлайн-игре

В игре можно выиграть призы для себя и своих близких от «Ростелекома» и партнеров программы «Бонус»: интернет-магазина Ozon, онлайн-библиотеки «ЛитРес», «РЖД Бонус» и других.

Игра представляет собой головоломку, в которой необходимо в один ряд выстраивать по три одинаковые фишки и более. За каждую собранную группу фишек участники получают игровые очки. Чтобы набрать как можно больше очков и занять первые места в рейтингах, игроки могут приобретать за бонусы специальные усилители — бустеры.

По итогам дня и каждой игровой недели определяется по восемь победителей, которые наберут максимальное количество очков. Им достаются призы от «Ростелекома» или партнеров программы «Бонус».