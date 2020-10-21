«Ростелеком» раздаст своим клиентам подарки за участие в онлайн-игре

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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«Ростелеком» в октябре запустил новую онлайн-игру «Тройная удача» для участников своей программы лояльности

В игре можно выиграть призы для себя и своих близких от «Ростелекома» и партнеров программы «Бонус»: интернет-магазина Ozon, онлайн-библиотеки «ЛитРес», «РЖД Бонус» и других.

Игра представляет собой головоломку, в которой необходимо в один ряд выстраивать по три одинаковые фишки и более. За каждую собранную группу фишек участники получают игровые очки. Чтобы набрать как можно больше очков и занять первые места в рейтингах, игроки могут приобретать за бонусы специальные усилители — бустеры.

По итогам дня и каждой игровой недели определяется по восемь победителей, которые наберут максимальное количество очков. Им достаются призы от «Ростелекома» или партнеров программы «Бонус».

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Призовой фонд игры «Тройная удача» состоит из подарков «Ростелекома», видеосервиса Wink, цифрового сервиса образования «Лицей» или от партнеров программы «Бонус», в числе которых «ЛитРес», «РЖД Бонус» и Ozon.

Онлайн-игра продлится до 18 января 2021 года. Для участия нужно авторизоваться на сайте igra.rt.ru. Новые клиенты «Ростелекома» также могут принять участие в онлайн-игре «Тройная удача». Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Тройная удача» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробную информацию о программе лояльности можно найти на сайте rt.ru в разделе «Программа бонус».

Ранее Юга.ру писали, что «Ростелеком» установил первые криптобиокабины в Краснодаре, в коорых можно оформить загранпаспорт.

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